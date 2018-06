Everybody step back 2018: torneo di basket 3 vs 3

"Everybody Step back 2018" Aperunning edition. Il tradizionale Torneo 3 vs 3 Basket dell'Oratorio di Ome in collaborazione con la Polisportiva Comunale OME quest'anno ritorna con grandi novità: la gara del tiro da tre e l'APERUNNING per i non cestisti !!!



Come ogni anno l'oratorio di Ome ospita uno dei tornei più caldi di Pallacanestro 3vs3 della provincia di Brescia. L'appuntamento è per Domenica 1 luglio e sarà così organizzato:



Inizio torneo ore 16.00 e termine 23.00 circa



Ogni squadra potrà essere composta da un minimo di 3 a un massimo di 6 giocatori i cui nominativi dovranno essere dati al momento dell' iscrizione che deve avvenire entro e non oltre Domenica 24 Giugno.



Per Iscriversi basta scrivere direttamente su questo evento il nome della squadra e i suoi componenti.



La quota di iscrizione e' di 5 Euro a persona ed include una T-shirt in omaggio ;)



Premi per le prime due squadre classificate ed il vincitore della gara da tre.



APERUNNING: non ti piace il basket e non sai cosa fare l' 1 luglio??? presentati in oratorio per una corsetta di 5 km in compagnia di altri runners come te e goditi un aperitivo rinfrescante a fine corsa !!!



Vi aspettiamo numerosi come al solito...non deludeteci ;)