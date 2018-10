Olimpiadi invernali del 2026: Milano e Cortina, la candidatura è ufficiale

"La candidatura di Milano e Cortina è ufficiale. Sono davvero soddisfatto. Ora al lavoro!": lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, commentando la notizia dell'ufficializzazione della candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026 da parte del Cio, il Comitato Olimpico Internazionale riunito in Argentina.

"Uniamo le forze per centrare un obiettivo importantissimo non solo per la Lombardia e il Veneto - ha proseguito il presidente Fontana - ma per tutta Italia".