Olimpiadi, Fontana: “Squadra compatta, abbiamo tutti i requisiti per centrare l'obiettivo”

"Se l'unione fa la forza, allora possiamo di essere davvero una squadra che ha tutti i requisiti per centrare l'obiettivo. Non guardiamo agli avversari ma, in perfetto stile Lombardo-Veneto, continuiamo a lavorare con serietà e concretezza per conquistare le Olimpiadi 2026". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine del vertice a Palazzo Chigi sulla candidatura di Milano-Cortina ai Giochi Olimpici invernali del 2026.

"Anche con il Governo - ha concluso Fontana - il dialogo prosegue spedito, dietro la nostra candidatura c'è il sostegno di un intero Paese che comprende come la portata di un evento di questo genere possa garantire benefici per tutti".