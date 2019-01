Olimpiadi invernali Milano-Cortina, Fontana: "La nostra proposta è la migliore"

Ho sempre detto che non dobbiamo fondare la nostra forza sulle debolezze altrui, ma sulla esclusiva attrattività del nostro progetto". Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana a Palazzo Lombardia, a margine del tavolo istituzionale 'SportHub mentoring visit', un approfondimento sull'importanza dello sport nello sviluppo della società e nella promozione del territorio, rispondendo a una domanda sulle candidature olimpiche di Milano-Cortina e Stoccolma-Are. "Sono convinto che la nostra proposta sia la migliore - ha aggiunto Fontana - la più equilibrata, capace di mettere insieme tante affascinanti specificità del nostro territorio".

"Di certo - ha aggiunto il sottosegretario regionale ai Grandi eventi Sportivi, Antonio Rossi, anch'egli presente all'evento milanese - la nostra proposta è molto competitiva, abbiamo previsto i Giochi in 14 strutture e ben 13 sono già esistenti, mentre la Svezia dovrebbe costruire almeno 3 nuovi impianti, e anche le distanze tra le nostra varie location sono ragionevoli. Ritengo che, per centrare l'obiettivo, sarà molto importante il lavoro del Coni, delle Regioni Lombardia e Veneto, del Governo e di tutti gli altri soggetti chiamati in causa".