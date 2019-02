Mondiali di Sci, Fontana: "Sofia Goggia è il simbolo della caparbietà lombarda, una campionessa più forte della sfortuna"

"Grande, grandissima Sofia Goggia. Più forte della sfortuna e caparbia come molto spesso dimostrano di essere i bergamaschi e più in generale i lombardi". Così su Facebook, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, saluta l'ottima prestazione della bergamasca Sofia Goggia ai Mondiali di Sci, che ha conquistato l'argento nel SuperG di Are in Svezia.

"Un prestigioso risultato - prosegue Fontana - che ci spinge a lottare con ancor più determinazione nella corsa per la conquista delle Olimpiadi invernali 2026".