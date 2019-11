Millenium ottiene la certificazione oro Fipav per l’attività giovanile, unica società femminile in provincia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Per la società bresciana è il primo certificato di qualità “Oro” dopo aver ricevuto nelle ultime due stagioni 2017/2018 e 2018/2019 il Certificato di Qualità “Standard” e nell’ultima stagione la certificazione di EcoVolley. “Siamo l’unica società femminile bresciana a ricevere questa certificazione, che riceviamo con grande entusiasmo. – Sottolinea Lucrezia Catania, responsabile del settore giovanile Millenium-.

La nostra società è tra le trenta realtà femminili in Italia ad avere il prestigioso “oro” e questo ci dà ottime indicazioni sul lavoro che abbiamo impostato. Il lavoro svolto ogni giorno in palestra dagli allenatori, dai dirigenti, dalle ragazze e dalle famiglie è molto prezioso e questo premio è per tutto il mondo Millenium”.

La valutazione, a cura delle Fipav attraverso il proprio Centro Studi, si avvale della documentazione acquisita per le seguenti categorie: tesseramento atleti, attività promozionale 6-12 anni, partecipazione ai campionati di categoria, risultati, atlete selezionate al trofeo territori e collegiali, tecnici del settore giovanili, tornei giovanili nazionali. Ma anche sull’ organizzazione conferenze, convegni, seminari sulla pallavolo, dirigenti accompagnatori, settore sanitario, collaborazione con gli istituti scolastici, attività estiva, beach volley, responsabilità sociale e infine comunicazione, pubblicazioni e presenza media.