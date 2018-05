Sfilata di Vip a Valeggio sul Mincio per il passaggio della Mille Miglia

Le notizie corrono, quasi come le auto della Mille Miglia: ci sono i vip che sfrecciano su bolidi d’epoca, ci sono quelli che i bolidi d’epoca li guardano da bordo pista. Jerry Calà, per citarne uno, l’amico di sempre Umberto Smaila e il figlio Rudy, l’intramontabile Valerio Merola, la giovane Beatrice Pezzin – seconda classificata a The Voice – e gli amici del Sestino Beach di Desenzano, anche loro sempre in pista, capitanati da Puccio Gallo e Yudi Bueno.

Erano tutti insieme al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio, location mantovana (ma con vista sul Garda, o quasi) che ha ospitato il passaggio delle Mille Miglia, dei 725 equipaggi arrivati da oltre 44 Paesi, per sette chilometri di percorso proprio all’interno del Parco, considerato (e a ragione) un “tesoro naturalistico” a pochi chilometri dalla città.

Una festa nella festa, non lontano dal Labirinto – abitato da 1500 esemplari di tasso – e dal Grande Tappeto Erboso, scenografia ideale (con i suoi Laghetti Fioriti) per il passaggio delle 450 vetture della corsa più bella del mondo, e ancora il Viale delle Rose che in questo periodo ospita più di 30mila rose antiche, in due splendide varietà, e una “passeggiata fiorita” di oltre un chilometro.