Tentata rapina ai danni di Massimo Cellino: aggredito al supermercato

Tentata rapina ai danni di Massimo Cellino: all'uscita di un supermercato di Padenghe, dove abita, il presidente del Brescia sarebbe stato aggredito da una coppia di malviventi, procurandosi anche una ferita al naso.

I due avrebbero cercato di sfilargli con forza l'orologio al polso: nonostante il pericoloso faccia a faccia, Cellino avrebbe comunque reagito, riuscendo a far desistere i ladri nella breve colluttazione che è seguita.

Malviventi in fuga a mani vuote

I banditi si sarebbero avvicinati in sella a una moto, pronti a scappare non appena ottenuto il maltolto come nel più classico degli scippi. Fortunatamente la rapina non è riuscita: ma Cellino, come detto, in quegli attimi concitati avrebbe poi sbattuto il naso sulla portiera della sua auto, procurandosi appunto lievi ferite.