SchermaBrescia bronzo con il giovane Rubagotti, pronta la festa di fine stagione

In dirittura di arrivo la lunga e avvincente stagione agonistica 2017-2018, ma i successi di SchermaBrescia non sembrano volersi fermare. La società porta infatti a casa un bel terzo posto al Trofeo Coni di Monza con il giovane fiorettista Massimiliano Rubagotti, che si è aggiudicato l’importante medaglia arrendendosi a due passi dalla finalissima.



Ottimo il percorso in gara del ragazzo, che ha galoppato dritto fino in semifinale, battendo il primo avversario del tabellone degli assalti con un punteggio di 15-1, poi vincendo contro l’atleta Zorloni per l’approdo nella finale a 4.

Martedì sera, inoltre, la società si riunirà nella consueta cena di fine stagione, quale ultimo appuntamento per celebrare i tanti successi, premiando gli atleti per l’ottimo percorso stagionale.