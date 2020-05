Morto ex allenatore e dirigente, lutto nel calcio bresciano

Il calcio bresciano piange la scomparsa di un “gigante”: è morto a 91 anni Mario Zani, un pezzo di storia dell'Uso Gambara Calcio, promotore del Premio Piazza Vecchia dedicato agli sportivi del paese, fondatore del Team Zani, gruppo podistico che spopolava negli anni Settanta e Ottanta. I funerali saranno celebrati lunedì pomeriggio nella chiesa parrocchiale.

Cuore granata, come i colori del “suo” Gambara, in società ha fatto davvero di tutto: da giovane è stato giocatore, poi allenatore, dirigente e presidente, oltre che sfegatato tifoso da sempre. Da qualche tempo era ospite dell'Hospice di Pontevico: lo piangono le sorelle, i cognati, la cognata e i nipoti.

Il ricordo commosso della sua squadra

“E' con grande dispiacere che abbiamo appreso della scomparsa di una delle nostre colonne storiche – scrive l'Uso Gambara su Facebook – Eri una presenza unica alla domenica, con la prima squadra, e durante la settimana o al sabato con le giovanili, quando i ragazzi facevano a gara per venire ad aprirti il cancello per farti entrare con la macchina. Non sei mai mancato alla tua e nostra seconda casa, lo Stadio dei Pioppi, hai sempre dato i tuoi consigli, e con una delle tue tante iniziative (il Premio Piazza Vecchia) hai tenuto viva la tua presenza e lo sport gambarese. Grazie Mario, non abbiamo altro da aggiungere. Quando torneremo a giocare e sognare correndo dietro al pallone, allora ad ogni tiro, azione, gol guarderemo verso il cielo e penseremo che sarai lì a guardare e a sostenerci”.