Lago di Garda: cade dal motoscafo, campionessa olimpica si frattura un gomito

Lividi evidenti al volto, qualche botta qua e là, un braccio ingessato (e un gomito rotto): “Alles gut”, scrive su Instagram l'ex campionessa olimpica di sci Maria Hoefl-Riesch. “Tutto bene, sono uscita un po' fuori strada. Grazie per i tantissimi auguri”. Niente di grave, ma certo si è fatta male: un weekend da dimenticare per la sciatrice tedesca che da qualche tempo ha comprato casa anche sul Garda.

A Gardone Riviera, per essere precisi: e proprio a largo di Gardone sabato pomeriggio si è procurata le ferite che l'hanno costretta a un ricovero e a una rapida operazione in ospedale, alla Poliambulanza di Brescia sotto le cure del dottor Flavio Terragnoli (che lei ha prontamente rigraziato, anche su Instagram, e in italiano).