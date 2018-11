Basket Brescia: gomitata alla testa, Marco Ceron verrà operato

Brutto infortunio per Marco Ceron, giocatore 26enne della Germani Brescia. Nel corso della partita contro la Fiat Torino, il giovane ha riportato un trauma cranico all'osso temporale sinistro: attualmente è ricoverato in prognosi riservata al Civile di Brescia e in giornata verrà operato.

La dinamica

Tutti col fiato sospeso al Palaleonessa dopo l'infortunio. Saltando verso il canestro nel corso di un'azione d'attacco, Ceron ha rimediato una gomitata involontaria alla testa da Mouhammadou Jaiteh, cadendo poi rovinosamente sul parquet. Per lunghi minuti è rimasto a terra circondato da compagni e dagli uomoni del soccorso medico, immobile ma cosciente. Poi è stata fatta entrare la barella (non proprio tempestivamente, a dire il vero), sui cui il cestita è stato caricato e condotto nell'ambulanza.