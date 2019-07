Braccio di ferro: il campione mondiale è bresciano

Manuel "Roccia" Battaglia: è lui il più forte al mondo del braccio di ferro. Ha 29 anni, e viene dalla provincia di Brescia, da Lonato del Garda. Di professione agricoltore nell'azienda di famiglia, «Bontà Caprina», è un veterano della specialità, e quest'anno ha centrato il bersaglio grosso.

Il braccio di ferro è uno sport in Italia ancora non troppo conosciuto, a differenza - ad esempio - dei paesi dell'est Europa. Solo muscoli? No, Manuel assicura che c'è molto di più. Sulle colonne di Bresciaoggi - dove è riportata la notizia - l'atleta ha raccontato l'emozione della vittoria nel recente World Armwrestling Cup 2019 di Zagabria: «Non nego l'emozione dell'avventura di Zagabria perché nei paesi dell'est questa pratica sportiva è molto più diffusa che da noi dove per vincere si considerano solo i muscoli. Non è così. Invece bisogna usare la testa, conoscere le mosse dell'avversario, calibrare la forza e allenarsi costantemente. Il braccio di ferro è uno sport complesso, non un passatempo da bar». Manuel si augura che la specialità abbia sempre maggior rilevanza anche nel nostro paese: «Mi auguro che la mia vittoria sia propedeutica per far crescere questa pratica sportiva in tutta Italia». Di sicuro i suoi successi aiuteranno.

