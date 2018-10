I giovani dell'Ac Valtrompia sfilano da protagonisti allo stadio Olimpico "Grande Torino"

Lo scorso 5 ottobre, in occasione della partita Torino-Frosinone, 130 tesserati dell'Ac Valtrompia - tra bambini, genitori, dirigenti e allenatori- sono partiti nel primo pomeriggio dal centro sportivo Redaelli di Sarezzo per essere presenti all’evento organizzato dalla società professionistica piemontese e rivolta alle sue Academy italiane e straniere (compresa una academy proveniente dal Brasile).

Sbrigate le formalità di rito, lo Stadio Olimpico “Grande Torino” ha aperto le porte ai bambini delle società affiliate al Torino F.C. Academy affinché, prima del match Torino-Frosinone, potessero entrare direttamente sul campo da gioco vivendo un’esperienza unica, provando una grande emozione e un evidente stupore nel calacare lo stesso campo sui cui, da lì a poco, avrebebro giocato i professionisti della serie A.

Al termine della sfilata, si hanno avuto l’opportunità di assistere al riscaldamento pre-partita proprio dal bordo campo per poi accomodarsi sugli spalti e godersi la partita terminata con la vittoria del Torino.

Partecipare a questa iniziativa ed offrire ai giovani sportivi un’esperienza iindimenticabile è solo uno dei tasselli che compongono l’accordo tra l’AC Valtrompia e il Torino FC.

L’accordo, siglato lo scorso anno e valido per tre anni, precede che lo staff tecnico del Torino affianchi i Valtrompia nell’attività di formazione, in particolare condividendo le proprie esperienze e capacità organizzative, gestionali e di preparazione. E ancora, i propri metodi didattici per migliorare l’attività della scuola calcio e la preparazione tanto dei tecnici quanto dei dirigenti.