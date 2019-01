Hockey, a Borgosatollo il campionato master indoor 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Saranno 23 le squadre che parteciperanno al campionato Master Indoor 2019 organizzato dalla società bresciana HCCB Hockey CusCube Brescia; 23 compagini provenienti da tutta Italia, dal Trentino fino alla Sicilia, che si contenderanno sul parquet del Palazzetto Comunale di Borgosatollo i titoli di Campione d’Italia nelle categorie Over35 e Over50 femminile e Over40, Over50 e Over60 maschile. Un evento davvero unico nel suo genere, nonostante la scelta federale di ridurre le categorie maschili eliminando quest’anno la Over45 e la Over55, per la prima volta il numero di iscrizioni è stato al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Per questo motivo, è stato necessario trovare un ulteriore palazzetto per poter far giocare alcune delle partite in programma il sabato.

Quindi, per la prima volta in Italia, un campionato Master verrà ospitato da ben due palestre, il già citato palazzetto comunale di Borgosatollo e il Polivalente “Vittorio Mero” di Folzano. La società con più squadre iscritte quest’anno, è proprio l’Hockey CusCube Brescia, con ben 4 squadre: tutte le categorie maschili e per la prima volta una squadra femminile Over35. La Over40 maschile bresciana, campione uscente grazie alla vittoria del campionato lo scorso anno ad Avezzano, dovrà difendere il proprio titolo di campione d’Italia e avrà la possibilità di farlo proprio davanti al proprio pubblico. Dopo la società bresciana, segue la società H.C. Torino, con tre squadre iscritte; diverse anche le squadre provenienti da Roma e dintorni, presenti con le società Roma Capitale Hockey Femminile, Butterfly HCC, H.C. San Saba Graffiti, ASD Hockey Avezzano, società ospitante lo scorso anno, presente con squadra maschile e femminile. Il record di lontananza però, va alla Polisportiva Universitaria Messina, sempre presente negli ultimi anni con la propria squadra maschile Over40.

“Brescia vittoriosa nel 2018, culla dell’Hockey Indoor Master” leggiamo dal comunicato ufficiale della Federazione Italiana Hockey “Brescia è pronta a ricevere gli atleti e a dare lustro al movimento che ha ottenuto una notevole visibilità anche a livello internazionale”. Organizzazione dell’evento certamente non facile per la società bresciana, sfida però accolta con entusiasmo da tutti i tesserati e simpatizzanti, non solo Master ma anche under e genitori, che si sono messi a disposizione della società per la buona riuscita dell’evento. Ci si aspetta più di 200 atleti, più allenatori, team manager, accompagnatori, familiari, tifosi… Le persone da gestire saranno tante, e tante saranno le cose da organizzare e da fare, ma grazie ad un ottimo gruppo, coordinato dal presidente Mario Vinai, si sta procedendo nella giusta direzione.

“Siamo orgogliosi di ospitare un evento così importante per l’hockey italiano” conferma proprio Vinai, “Negli ultimi anni il movimento Master ha avuto una crescita esponenziale e la nostra società vi pone moltissima attenzione. Molti dei nostri tesserati infatti fanno parte delle selezioni nazionali in varie categorie. Lo scorso luglio hanno rappresentato l’Italia nel campionato mondiale Master che si è svolto a Terrassa, in Spagna. Esperienza sicuramente unica che ha dato loro l’opportunità di mettersi in gioco e di scontrarsi sul campo con avversari di altissimo livello come ad esempio ex campioni mondiali od olimpici, vivendo esperienze uniche ed emozionanti” Siete dunque tutti invitati al Polivalente “Mero” di Folzano sabato 19 e al Palazzetto Comunale di via Leonardo da Vinci a Borgosatollo, sabato 19 e domenica 20 gennaio.