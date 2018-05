Mercoledì la tappa bresciana del Giro d'Italia: percorso e viabilità nei dettagli

Finalmente il Giro d'Italia, edizione 101: la carovana rosa si prepara ad affrontare la tappa più bresciana che c'è. La chiamano “Franciacorta Stage”, e va bene così: sono 155 chilometri per attraversare due laghi e altrettante valli, si parte da Riva del Garda e si arriva a Iseo. Non sarà una tappa facile, ma nemmeno impossibile: insomma, ci sarà da divertirsi.

Il percorso

Da Riva si sale verso Molina di Ledro, poi il lago di Ampola a 730 metri d'altitudine, l'ultimo tratto trentino a Storo e poi nel Bresciano, da Ponte Caffaro a Vestone e poi di nuovo a salire verso Lodrino, a metà percorso la vetta più alta della tappa di giornata (736 metri, con Gran premio della montagna).

Dalla Valsabbia alla Valtrompia: Gardone e Polaveno, oltre confine verso Ome e la Franciacorta, Rodengo Saiano e Paderno, Bornato e Cazzago San Martino, Corte Franca e Provaglio, Monticelli Brusati e Passirano. Il circuito cittadino finale misura 23,9 chilometri, parte e si conclude a Iseo.

La viabilità

In alcune zone strade chiuse già da martedì sera, in altre fin dalle prime ore di mercoledì mattina, altre ancora solo nel primo pomeriggio. La viabilità nel dettaglio: da Rovato a Clusane divieto di transito e rimozione forzata da Via Colombera e Viale Europa. Interdetto al traffico ovviamente il centro storico di Iseo: entrata e uscita consigliata a nord del paese, verso Covelo e le gallerie.

La Strada Provinciale 12 tra Cazzago San Martino ed Erbusco sarà chiusa già da mezzogiorno. Nei paesi vicini traffico interdetto sulla Sp46 in territorio di Rodengo Saiano, e poi ancora Via Brescia e lo svincolo della Sp19. Chiusa dalle 13 anche la Via Provinciale di Ome, Via San Michele, Via Fermi e Piazza Aldo Moro.

Niente auto anche lungo la Sp11 che attraversa Corte Franca, Provaglio e Iseo. A Paderno chiusa anche Piazza Libertà, a Monticelli Brusati Via Torre e Viale Europa. Forse ci sarà un po' di caos, ma giusto qualche ora: ne vale la pena, per una festa bellissima.