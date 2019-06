Basket: c'è anche Brescia nella lista delle squadre Eurocup

C’è anche il nome di Germani Basket Brescia nella lista dei club che parteciperanno alla 7days Eurocup 2019-2020. A stabilirlo è stato il Board di EuroCup, che si è riunito nella giornata di mertedì e dal quale è scaturita la lista delle squadre partecipanti alla prossima edizione della prestigiosa competizione continentale.

Tale lista, che è stata mandata agli organi di EuroLeague per l’approvazione finale, contiene complessivamente 25 nomi, visto che uno dei club inseriti riceverà una wild card per partecipare alla prossima edizione della Turkish Airlines EuroLeague. In ogni caso, la partecipazione all’EuroCup sarà ratificata durante il Meeting degli azionisti di ECA, che si svolgerà nel mese di luglio.

La lista include club provenienti da 13 diversi Paesi. Quattro le rappresentanti del basket italiano: Umana Reyer Venezia, Dolomiti Energia Trento, Virtus Segafredo Bologna e, appunto, Germani Basket Brescia.

Questi i nomi degli altri club inclusi nella lista: As Monaco (FRA), Asseco Arka Gdynia (POL), Buducnost VOLI Podgorica (MON), Cedevita Olimpija Lubiana (SLO), Darussafaka Tekfen Istanbul(TUR), Divina Seguros Joventut Badalona (SPA), EWE Baskets Oldenburg (GER), Galatasaray Doga Sigorta Istanbul (TUR), Limoges CSP (FRA), Lokomotiv Kuban Krasnodar (RUS), Maccabi Rishon LeZion (ISR), MoraBanc Andorra (SPA), Nanterre 92 (FRA), Partizan NIS Belgrade (SER), Promitheas Patras (GRE), ratiopharm Ulm (GER), Rytas Vilnius (LIT), Tofas Bursa (TUR), Unicaja Malaga (SPA), UNICS Kazan (RUS) e Zenit St. Petersburg (RUS).