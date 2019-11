Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Brescia: martedì in campo con la squadra

Non c'è ancora la nota ufficiale della società, ma Fabio Grosso ha già firmato il contratto per sedere sulla panchina delle Rondinelle al posto dell'esonerato Eugenio Corini. L'ex campione del mondo, che in passato ha guidato Pescara, Bari ed Hellas Verona, è già in città e da martedì scenderà in campo con la squadra.

Grosso ha firmato un contratto annuale, che lo lega al Brescia fino alla fine della stagione, con opzione di rinnovo in caso di salvezza.