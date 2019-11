Corini esonerato dal Brescia, Cellino chiama Diego Lopez dall'Uruguay

Dopo la sconfitta al Bentegodi contro il Verona, per Eugenio Corini è arrivato l'esonero dalla panchina delle Rondinelle.



"La Società Brescia Calcio comunica l’esonero del tecnico Eugenio Corini": questo lo scarno comunicato con cui è stato annunciato l'addio, senza nemmeno i ringraziamenti per il lavoro svolto e gli auguri per il futuro professionale, solitamente di rito.

Il presidente Massimo Cellino sta pensando a Diego Lopez come sostituto. Sua vecchia conoscenza ai tempi di Cagliari, è attualmente allenatore del Peñarol (società calcistica di Montevideo), ma ha già chiesto di potersi liberare per raggiungere i "biancoblù".