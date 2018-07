Ragazzo muore nel sonno a 18 anni: "Non ci sono parole per il nostro dolore"

“Ciao Enrico. Non esistono parole al mondo per poter esprimere il dolore che ci travolge”. Comincia così la commovente lettera dei Lions del Chiese, la squadra di basket in cui giocava Enrico Bosio di Asola, morto nel sonno ad appena 18 anni: era molto conosciuto anche tra i giovani cestisti bresciani, dopo le tante trasferte in provincia con la maglia numero 12 indosso.

Lunedì mattina la tragica scoperta: la madre come ogni giorno l'ha chiamato per fare colazione. Erano circa le 8, Enrico non rispondeva: lo ha trovato privo di sensi nel suo letto, che non respirava. Subito la chiamata al 112, i soccorsi che arrivano sul posto in pochi minuti. Niente da fare, purtroppo: era morto già da un paio d'ore.

All'improvviso, senza motivo: a 18 anni c'è tutta una vita davanti. Non aveva mai avuto problemi, non era mai stato male: pare che negli ultimi giorni fosse un po' affaticato, era stato verificato un battito cardiaco appena accelerato. Domenica aveva passato la serata in casa, a guardare la televisione sul divano.