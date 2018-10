Eicma 2018: la Lombardia per sei giorni capitale del ciclo e motociclo

Presentata ieri mattina, a Palazzo Lombardia, alla presenza del presidente di Regione Attilio Fontana, del vice presidente Fabrizio Sala e del sottosegretario regionale ai grandi Eventi, Antonio Rossi, l'edizione 2018 di Eicma, l'esposizione internazionale del ciclo e motociclo che andrà in scena dal 6 all'11 novembre alla fiera di Rho.

"Sul territorio lombardo - ha detto il presidente di Regione lombardia Attilio Fontana - si sono prodotte moto che hanno fatto la storia del motociclismo. Ringrazio Eicma che consente di esaltare questa grande tradizione lombarda e trasformare per sei giorni la nostra regione nella capitale internazionale delle due ruote. Come il Salone del Mobile, tutti gli eventi satellite realizzati all'esterno dell'esposizione contribuiscono, inoltre, ad accrescere l'attrattività di questo evento e della città di Milano".

INCENTIVARE MOBILITA' GREEN - Il Governatore ha poi sottolineato la grande opportunità che Eicma offre per la sensibilizzazione verso un tema importante come la mobilità sostenibile. "Questa importante manifestazione - ha affermato - ci consente di trasmettere un messaggio importante per l'utilizzo di una mobilità green, in rispetto dell'ambiente. Come Regione stiamo adottando numerose iniziative in tal senso che vanno dalla promozione dell'utilizzo delle due ruote, sia moto che bici, alla riduzione e controllo dell'utilizzo degli impianti di riscaldamento.

OCCASIONE DI CRESCITA E SVILUPPO - "Un grande evento internazionale come l'Eicma rappresenta per gli appassionati un'opportunità unica per ammirare novità e sviluppi tecnologici del settore, per le aziende italiane e per il territorio un'occasione di crescita e sviluppo anche in termini di immagine" ha commentato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi Antonio Rossi.

"Un salone che, da amante delle due ruote, sia a pedali sia a motore, e da lombardo - ha continuato Rossi - sento particolarmente vicino anche perchè offre un palcoscenico speciale alle realtà produttive della nostra regione, dove sono nati marchi che hanno fatto la storia del motociclismo, come la Moto Guzzi e la MV Agusta, e dove risiedono aziende che rappresentano l'eccellenza del settore".