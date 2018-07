Alfredo Donnarumma ha firmato con il Brescia Calcio un triennale da 300mila euro (con opzione per un quarto anno). Il vice capocannoniere della scorsa stagione in serie B (23 le reti segnate) lascia dunque l’Empoli, a cui andranno 1,7 milioni di euro, per entrare nella corte di mister David Suazo.



Manca ancora l’ufficialità della firma, ma la conferma arriva direttamente dal suo agente: la svolta arriva dopo lunghe e difficili trattative. Probabilmente, il bomber classe 1990 sarà in ritiro a Darfo con le Rondinelle per il ritiro del prossimo 15 luglio.