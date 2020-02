Brescia, nuovo cambio in panchina: secondo esonero per Corini, arriva Diego Lopez

Corini prepara le valige, per la seconda volta in una stagione, Diego Lopez le disfa. Sarà il tecnico uruguaiano a dirigere l'allenamento delle Rondinelle, nel pomeriggio di mercoledì a Torbole. L'ultima seduta di Corini si è interrotta dopo soli 45 minuti, ufficialmente a causa del vento.

Ex capitano del Cagliari ed allenatore, oltre che del club rossoblù anche di Bologna e Palermo, Lopez dovrà ora firmare il contratto che lo legherà al Brescia Calcio di Massimo Cellino fino al 2022. L'accordo tra il numero uno del club cittadino e il tecnico è arrivato solo nella tarda serata di martedì, sancendo di fatto il secondo esonero di Eugenio Corini.

Già ai primi di novembre, dopo la sconfitta contro Verona al Bentegodi, Cellino lo aveva esonerato, sostituendolo con Fabio Grosso. Il mister era poi stato richiamato dopo tre partite per la gioia dei tifosi, che avevano vissuto il suo primo esonero come un tradimento.

Ora la sua esperienza in panchina è davvero finita. Il testimone passa a Lopez, e la sua strada è già in salita: servono punti e vittorie per risalire la china, lasciare il penultimo posto della classifica e continuare a sperare nella salvezza. Il primo ostacolo da superare, domenica alle 15, è l'Udinese, altra squadra in crisi di risultati (tre sconfitte negli ultimi tre match).