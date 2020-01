Pole Dance, Liliana Feleaga alla “exotic generation” di Nizza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Liliana Feleaga ci riprova e alza la posta. Dopo il piazzamento ai piedi del podio nell’Exotic Pole Dance Contest tenutosi in novembre a Modena, la desenzanese si rimette in gioco a livello internazionale. Sabato 18 gennaio parteciperà alla tappa francese dell’Exotic Generation, una competizione mondiale di Exotic Pole Dance che si tiene in tanti Paesi (dalla Russia all’Ucraina, dalla Polonia alla Francia, da Israele al Giappone fino alla stessa Italia) e vede partecipare atlete di tutto il mondo.

Si gareggia a Nizza e l’allieva di Yana Romanova competerà nella categoria New Face, aperta ad atlete di alto livello (c’è una selezione preventiva) ma che siano esordienti nel circuito. Liliana è l’unica italiana ad aver superato le selezioni per questa categoria.

“Porterò in gara una coreografia dal titolo “Victoria’s Secret Angel”. – spiega la stessa Liliana. – Il brano prende spunto dalle famose sfilate di questo marchio ed io indosserò un costume bianco, tempestato di cristalli Swarovski e completato da due bianche ali che terrò anche sul palo “spin”, il primo sul quale salirò durante l’esibizione, a simulare un volo d’angelo. Toglierò le ali prima di salire sull’altro palo e proseguirò la coreografia con una serie di movimenti dinamici collegati fra loro, che in termini tecnici si chiamano “trick”. Anche la mia insegnante, Yana Romanova, salirà sul palco per esibirsi con me sia nella prima che nell’ultima parte dello show. Abbiamo preparato una coreografia d’impatto. Speriamo che la giuria gradisca”. Conosci le tue avversarie? “No, ma ho visionato le performance delle altre concorrenti e devo dire che mi sembrano tutte molto preparate. Siamo quattordici finaliste e sarà una bella sfida”. Il tuo obiettivo? “Mi piacerebbe salire sul podio. In ogni caso, sarà un’utile esperienza in vista delle prossime gare nazionali e internazionali per le quali spero di superare le selezioni”. Liliana ha nel mirino la tappa giapponese dell’Exotic Generation in aprile e, subito dopo questa possibile trasferta in estremo oriente, i campionati italiani di Pole Sport a Modena.

“La Pole Sport è un altro stile della Pole Dance, diverso dall’Exotic Pole – spiega l’atleta desenzanese, – Comprende sequenze di esercizi eseguiti in tempi obbligati e con difficoltà codificate sia ai pali, sia a terra. M’intriga e voglio misurarmi anche in questa disciplina”. Nelle foto: Liliana Feleaga con il costume che porterà in gara a Nizza e nella coreografia “Star e Paparazzi” all’Exotic Pole Dance Contest di Modena dello scorso novembre.

