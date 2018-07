Corte Franca: Golf for the cure

Nella splendida cornice del Franciacorta Golf Club, dopo il grande successo dello scorso anno, l’8 luglio torna l’evento di beneficenza “Golf for the Cure”. La giornata, dedicata alla prevenzione dei tumori del seno, si articola in tre momenti distinti.



La gara riservata ai tesserati della Federazione Italiana Golf che ha concesso il patrocinio per l’evento, inizierà dalle 8:00 dalla buca 1.

Circa 100 partecipanti si sfideranno in modalità di gara Louisiana a coppie stableford su 18 buche a giro unico.

Per informazioni e modalità di iscrizione, contattare il Franciacorta Golf Club: 030 984167.



Dalle 14.00 (e fino alle 19.00) avrà inizio l’Open Day dedicato alle famiglie che potranno cimentarsi in lezioni di golf personalizzate con l’aiuto degli istruttori del Golf Club. A metà pomeriggio tutte le famiglie presenti saranno accolte da una gustosa merenda in stile picnic.



L’evento è stato ideato da una delle più importanti sostenitrici di Komen Italia, Rita Menta, imprenditrice bresciana di Mak Wheels, una delle aziende migliori del territorio, che racconta così questa bellissima esperienza: “Golf for the Cure parla di prevenzione, ma vuole anche essere uno stimolo forte per tutte quelle donne che dopo aver affrontato la malattia pensano che non riacquisteranno più le proprie capacità fisiche. Misurarsi attraverso uno sport, il golf in questo caso, aiuta a riprendere fiducia nel proprio corpo, che vuol dire riprendere in mano la propria vita!”



Komen Italia sarà presente durante tutta la giornata con un punto informativo dove i volontari promuoveranno iniziative legate al tema della prevenzione attraverso una sana attività sportiva.



La giornata si concluderà con una cena di beneficenza all’interno del ristorante del Golf Club. Sarà un’occasione per presentare la quarta edizione della Race for the Cure in programma a Brescia il 5, 6 e 7 ottobre 2018 e i progetti sostenuti con la precedente edizione.



Chiunque volesse partecipare ai momenti della giornata può contattare Komen Italia per informazioni e iscrizioni (per la gara si veda contatto sopra).



Komen Italia – Comitato Regionale Lombardia

030-3518739

brescia.race@komen.it - komenlombardia@komen.it

www.komen.it – www.racebrescia.it