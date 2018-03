Brescia: Corsa benefica per Casa Ronald

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Brescia, 22 marzo 2018 – Giovedì 29 marzo si svolgerà l’evento “Corriamo per Casa Ronald”, all’interno del noto evento “Corri x Brescia”. Una volta al mese la corsa podistica non competitiva “Corri x Brescia” si associa a una finalità benefica per raccogliere fondi a supporto di associazioni e fondazioni presenti sul territorio.

Questo giovedì, protagonista della corsa e destinataria della raccolta sarà la Fondazione Ronald con la Casa Ronald McDonald di Brescia. Per la Casa Ronald di Brescia questo è un anno speciale perché, inaugurata nel 2008, compie dieci anni. “Corriamo per Casa Ronald” è il primo di una serie di eventi che seguiranno nel corso del 2018, durante il quale la Fondazione si aprirà al pubblico cittadino per far conoscere meglio la sua realtà.

Ospitando un centinaio di persone ogni anno, finora le sue camere ne hanno accolte quasi 1.400: il 70% dei piccoli pazienti proviene dal reparto Trapianti e il 29% da Oncoematologia, e restano in Casa Ronald in media 68 giorni. Le famiglie vengono da tutt’Italia e dall’estero: il 53% di loro viene dalla Lombardia, il 26% dal resto d’Italia, e il restante 20% da altri Paesi. La superficie interna della Casa è di 745 mq, con 500mq di area verde. Offre 7 appartamenti dotati di soggiorno-cucina con divano letto, Tv e camera con due letti. Inoltre, a disposizione degli ospiti anche diversi spazi comuni, tra cui la lavanderia, il giardino, la sala giochi, la sala per le attività psicomotorie ed infine il parcheggio.

Guidata dal solido principio di tenere la famiglia unita per aiutare i piccoli ospiti nella guarigione, Casa Ronald offre diversi servizi: trasporto da e per l’ospedale, wi-fi in ogni stanza, spesa settimanale per famiglie impossibilitate a muoversi e un’aula multimediale utilizzata anche come sala cinema. Giovedì 29 Marzo sarà un’opportunità per sostenere quest’eccellenza in campo umanitario presente sul territorio bresciano, con la possibilità di conoscere i genitori dei piccoli e il management della casa, per approfondire meglio l’importante ruolo all’interno della società. Il ritrovo è in Piazza Vittoria alle ore 18.30 con partenza alle 19.30.