I ragazzi sono in campo a giocare a calcio, i ladri svuotano gli spogliatoi

Ladri in azione sabato pomeriggio al centro sportivo di Via Santissima Trinità a Chiari, proprio mentre si giocava una partita del campionato juniores: sono stati derubati almeno una decina di giocatori, e pure l'arbitro. L'allarme è stato lanciato da un calciatore che stava rientrando negli spogliatoi prima della fine del primo tempo.

Il ragazzo si sarebbe infatti trovato faccia a faccia con uno dei ladri: quest'ultimo l'avrebbe spintonato per riuscire a scappare. La partita è stata addirittura interrotta per verificare in diretta cosa fosse stato rubato.

Un lauto bottino, purtroppo: non solo soldi in contanti ma anche orologi e smartphone. E non sarebbe la prima volta che succede: la società del Chiari Calcio chiede più controlli alle forze dell'ordine. Dell'accaduto intanto sono già stati informati i carabinieri, a cui sono state affidate le indagini.