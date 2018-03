California: Cassará inarrestabile, argento al Grand Prix di Anhaheim

Cassará sorride al termine del Grand Prix FIE, tappa di coppa del mondo californiana alle porte di Los Angeles. Il pluriolimpico è salito sul secondo gradino del podio al termine di un percorso che l’ha visto esordire con il successo contro l’ungherese Dosa per 15-9, proseguendo poi con le vittorie contro lo statunitense Nick Itkin per 15-13 e contro lo spagnolo Carlos Llavador, sempre con lo stesso score.

Ai quarti ed in semifinale l’azzurro ha affrontato e superato due portacolori di Hong Kong: prima Ka Long Cheung, superato per 15-12, e poi Nichilas Choi, schiacciato con il punteggio di 15-9. Ennesimo successo di stagione per l’atleta bresciano, che viene superato solo in finale dal “padrone di casa” Race Imboden con il punteggio di 15-10.

Il prossimo fine settimana la scherma sarà inoltre protagonista a Brescia. Quale società organizzatrice, la SchermaBrescia ospiterà l’annuale campionato regionale assoluto, che coinvolgerà sia la scherma olimpica che paralimpica, presso il Polivalente Raffaello di Via Raffaello Sanzio. Si prevedono grandi numeri, con atleti provenienti da tutta la regione.



Sabato la gara prenderà inizio alle 9,30 e saranno le spadiste ad “inaugurare” la competizione, a seguire poi i fiorettisti che inizieranno la fase a gironi alle 12,30 ed infine nel primo pomeriggio sarà invece il turno delle sciabolatrici. Alle 9,30 di domenica sará invece la spada maschile ad aprire le danze, seguiti dalle fiorettiste, spada paralimpica e per ultimi gli sciabolatori, che disputeranno la fase a gironi alle 14: “Forza tutti insieme a tifare i nostri portacolori bresciani in competizione — dichiarano entusiasti gli organizzatori di SchermaBrescia -, vi aspettiamo numerosi!”.