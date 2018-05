Cassarà argento a San Pietroburgo, ottima prova dei suoi allievi a Brembate

Seconda posizione per il bresciano Cassará a San Pietroburgo con l’Italia Team: così gli azzurri a squadre hanno concluso la tappa russa del circuito di Coppa del Mondo di fioretto maschile.

Il quartetto italiano composto da Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Andrea Cassara e Giorgio Avola ha conquistato il terzo podio nelle cinque gare a squadre della stagione. Il bottino stagionale per i ragazzi del CT Andrea Cipressa vanta pertanto due secondi posti a San Pietroburgo e a Parigi, oltre al terzo posto conquistato nella gara d’esordio stagionale a Il Cairo.

Lo scorso weekend, invece, i giovani atleti di Casa SchermaBrescia hanno disputato il trofeo di primavera a Brembate, nel Bergamasco.

Ottimi posizionamenti per le ruggenti promesse: Mattia De Cristofaro ha conquistato l'argento, mentre Veronica Rossi si è piazzata in quinta posizione. Brava anche Kali Roumani e Desirèe Barcellandi, che si sono affermate nei primi 8 atleti della loro categoria. Buona prestazione per Daniel Tagliani, Luca Mordini e Federico Bellini: per pochi punti non hanno avuto accesso alla finale a 8.

L’atleta della Bergamasca Scherma Anna la Barbera, allenata dal suo maestro di SchermaBrescia Giacomo Fanizza, ha vinto la gara dominando in finale. “5 finali, 2 ottimi piazzamenti: bilancio complessivamente positivo”: questo il commento a caldo da parte del tecnico Fanizza.