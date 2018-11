Brescia: training autogeno di gruppo

Per ritrovare la tua serenità iscriviti subito al corso di training autogeno in partenza dal 9 febbraio a Brescia. Indicato sa coloro che soffrono di: stress; ansia; stanchezza frequente; dolori fisici; dolori psicosomatici; difficoltà di concentrazione. Gli incontri saranno 5 e si terranno il mercoledì alle ore 19 presso lo studio situato in Contrada del Cavalletto n° 23

nei seguenti giorni: 9, 16, 23, 30 Gennaio e 6 Febbraio.



Per info, prenotazione e costi, contattare la Dott.ssa Cornali (Psicologa e Operatrice certificata di Training Autogeno)

al n° 3927372313 oppure scrivere a: cornaliviviana@gmail.com. Corso svolto in collaborazione con lo Studio di Psicologia Clinica e del Lavoro - Dott.ssa Laura Galuppi