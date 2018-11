Al PalaLeonessa con il bus-navetta, il servizio per Brescia-Andorra

In occasione della partita di EuroCup che vedrà affrontarsi la Germani Basket Brescia e il MoraBanc Andorra, mercoledì 14 novembre, sarà - come sempre in occasione delle partite - attivo il servizio navetta per raggiungere il PalaLeonessa.

Per usufruire del servizio è necessario utilizzare un titolo di viaggio di zona 1 o, in caso di possesso dello speciale abbonamento “Move to the PalaLeonessa”, ricordarsi di convalidare la tessera sia all’andata che al ritorno.

La navetta, in partenza da Via Sostegno (in corrispondenza dei sottopassi pedonali), effettua corse ogni 10 minuti dalle ore 19.30 alle ore 23.00 e ferma in Via Zara, Via Orzinuovi e Via Caprera in prossimità del PalaLeonessa.

Via Sostegno può essere raggiunta comodamente in metro (fermata Stazione FS) oppure in autobus (linee 3 - 4 - 7 - 13 -15). Per chi vuole raggiungere Brescia in auto, senza però incorrere in problemi di traffico o parcheggio, può utilizzare uno dei 4 parcheggi scambiatori di Sant’Eufemia-Buffalora, Poliambulanza, Prealpino e Casazza e prendere la metropolitana per raggiungere Via Sostegno, dove parte la navetta dedicata.

Per chi invece raggiunge l’impianto di Via Caprera direttamente in auto, è possibile sfruttare una nelle nuove e ampie aree per la sosta accessibili solamente in occasione delle partite.