Skybox e spettatori a ridosso del campo: è il nuovo stadio del Brescia Calcio

Il nuovo Rigamonti fa la sua prima apparizione virtuale: il Brescia Calcio ha infatti pubblicato su Facebook i rendering del progetto, che porterà alla completa ristrutturazione dell'impianto di Mompiano, facendolo diventare uno stadio in stile inglese con 23 skybox in zona parterre, una curva Nord ampliata da 5mila posti e una nuova curva Sud in tubolari a ridosso del campo. A lavori terminati, potrà ospitare in tutto 19.500 persone.