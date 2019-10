Brescia: i corsi di sci di fondo del Cai

L'inverno è alle porte, tra pochi giorni è atteso l’arrivo del freddo ed è quindi ora di pensare a come è possibile mantenersi in forma e divertirsi anche al freddo. Sono aperte le iscrizioni alla 48esima edizione dei corsi di sci di fondo e sci fondo escursionismo del Cai Brescia.

I corsi sono rivolti a tutti coloro che vogliono affrontano la montagna invernale per praticare l’attività di sci di fondo e lo sci fondo escursionismo. I corsi prevedono l’insegnamento, attraverso lezioni sia teoriche che pratiche ed uscite sul terreno delle nozioni fondamentali per poter svolgere con ragionevole sicurezza l’attività di sci di fondo e fondo escursionismo.

Obiettivo di questi corsi è mettere gli allievi in grado di godere delle magnifiche opportunità offerte dallo sci di fondo acquisendo tecnica e sicurezza.

Tra le novità di quest’anno si segnala l’interessante opportunità di avere sci e bastoncini in comodato d’uso gratuito durante il corso per nuovi iscritti.

Le attività pratiche del corso avranno inizio il 10 novembre con tre uscite domenicali propedeutiche allo sci di fondo: con l’ausilio dei bastoncini da Nordic Walking sono previste uscite su percorsi collinari del territorio bresciano. Una delle uscite è poi dedicata a una prova di orientamento, con carta e bussola, per trasferire ai partecipanti le nozioni elementari di topografia e orientamento.

Presso la sede del Cai sono invece previste 6 lezioni serali (che si svolgeranno il giovedì sera a partire dal 7 novembre) sui temi del primo soccorso, sciolinatura, preparazione e trattamento dello sci, tecnica, attrezzatura, topografia ed orientamento, nivologia e preparazione della gita e infine un intervento sull’autosoccorso in valanga.

Le lezioni sugli sci sono previste a partire dal 1 dicembre e per 3 domeniche successive più un week-end i partecipanti del corso saranno portati con pullman dalla nebbiosa pianura alle soleggiate e splendide località sciistiche del Trentino (sono previste uscite a Madonna di Campiglio, a Passo Coe, a Passo Lavazè e il week-end a Dobbiaco).

Le iscrizioni ai corsi si ricevono presso la sede del Cao Brescia in Via Villa Glori 13 (Tel. 030321838 , email: segreteria@caibrescia.it).