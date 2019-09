Partita Brescia-Bologna: potenziate le corse di bus e metropolitana

Coerentemente con l’obiettivo di rendere quanto più possibile ordinata e sostenibile la mobilità nei quartieri di Mompiano e Casazza in occasione delle partite casalinghe del Brescia Calcio, per il nuovo campionato e in vista della sfida Brescia – Bologna l’Amministrazione comunale e il Gruppo Brescia Mobilità hanno predisposto un articolato pacchetto di misure.

Per gli abbonati alle Rondinelle è stato studiato uno speciale abbonamento, Move to the Stadium, che alla tariffa promozionale di 15 euro consentirà di poter utilizzare la metropolitana e la rete bus per l’andata e il ritorno dallo Stadio Rigamonti in occasione delle partite casalinghe.

Sono già diverse centinaia gli abbonamenti sottoscritti e che possono ancora essere richiesti presso gli Infopoint di Brescia Mobilità in piazzale Stazione, piazza Paolo VI e via San Donino.

In occasione della partita di Brescia – Bologna, Brescia Mobilità allestirà uno stand informativo nelle immediate vicinanze dello Stadio, ove sarà possibile recuperare il materiale illustrativo delle diverse possibilità per raggiungere il Rigamonti e ove sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento Move to the Stadium.

Sempre domenica la frequenza della metropolitana verrà incrementata con treni aggiuntivi al termine della partita. Per l’occasione verranno inoltre potenziate le corse delle linee bus 7 e 10 (che transitano in Triumplina e fermano a breve distanza dalla Curva Nord e dalla Tribuna) e 15 (che penetra nel quartiere di Mompiano fino al villaggio Montini e che in pochi minuti consente di raggiungere la Gradinata e le Curve).

In particolare, nell’ora e mezza che precede la partita saranno introdotte tre corse aggiuntive della linea 7 (due provenienti da Caino e dirette a Roncadelle e una proveniente da Roncadelle e dirette a Caino), quattro corse aggiuntive della linea 10 (due provenienti da Concesio-Bovezzo e dirette al villaggio Sereno e due provenienti dal villaggio Sereno e dirette a Bovezzo) e due corse aggiuntive della linea 15 provenienti dalla Noce e dirette a Mompiano-Montini.Potenziato il servizio bus anche al termine della partita con corse aggiuntive in caso di necessità.

Per chi si muovesse in auto, saranno a disposizione gli oltre 2.000 posti gratuiti presso i parcheggi scambiatori della metropolitana (Sant’Eufemia-Buffalora, Poliambulanza, Prealpino e Casazza), da cui in pochi minuti si potrà raggiungere la fermata metro di Mompiano.

Saranno inoltre fruibili, alla tariffa di 4 euro, l’area sosta all’incrocio tra via Stadio e via Triumplina e, grazie alla disponibilità dell’Università degli Studi di Brescia, il parcheggio all’incrocio tra via Branze e viale Europa, a sud dell’omonima fermata della metropolitana.