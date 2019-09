Voglia di neve? A Borno gli abbonamenti stagionali sono in promozione

Troppo presto per pensare allo sci? Non per Borno Ski Area che in queste ore ha lanciato la promozione relativa agli skipass stagionali. Ricalca quella dello scorso anno “e mantiene, per scelta - ha specificato l’amministratore delegato Demis Zendra- le stesse cifre. Un contributo alle famiglie perché sappiamo bene che lo sci costa e allo sport perché sappiamo altrettanto bene quanto è importante avvicinare tutti alla pratica sportiva”.

La promozione sarà valida fino al 10 novembre e prevede più fasce: lo skipass baby (nati nel 2011 e successivi) costa 50€ con un genitore pagante, lo skipass junior (nati dal 2003 al 2010) costa 230 euro, mentre lo stagionale adulti costa 290 euro.

Come gli scorsi anni torna anche la promozione riservata alle famiglie: con il “Family pack”, se mamma e papà acquistano uno skipass stagionale ciascuno in prevendita, i figli ottengono in prevendita lo stagionale a 150€ se in fascia junior e a 50€ se in fascia baby. “Ci fa piacere promuovere lo sci per tutti, questa è la nostra mission -prosegue Zendra- e quello delle famiglie è il nostro pubblico di riferimento perchè le nostre piste sono adatte a loro”.

Per fare lo skipass stagionale basta recarsi negli uffici Bordo Ski o collegarsi al sito internet www.bornoskiarea.it.

Fonte: ufficio stampa Borno Ski Area