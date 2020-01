Buona la prima di Top 16: la Germani continua a stupire e sconfigge Patrasso

Non esaltante ma importantissima. Con una zampata nei minuti finali di un match teso e mai scontato, la Germani Basket Brescia ha conquistato l’ottava vittoria consecutiva, imponendosi sui greci del Promitheas Patrasso, per 63-57, davanti al pubblico di casa.

La prima notte di EuroCup Top 16 non poteva cominciare meglio per la Leonessa, che, mantenendo i nervi saldi soprattutto nel finale, si è messa in saccoccia due preziosissimi punti.

Non è stata una partita semplice per i padroni di casa, costretti a riprendere in mano le redini del match nei delicati minuti finali. All’inizio del terzo periodo, i giochi sembravano quasi fatti: con 14 lunghezze da recuperare, Patrasso era in seria difficoltà. E invece gli ospiti sono risorti e si sono resi protagonisti di una tenace rimonta e pure del sorpasso, accumulando sei punti di vantaggio all’inizio della frazione di gioco decisiva.

Una tripla messa a segno da Laquintana ha segnato un nuovo inizio per i ragazzi di coach Esposito, che, trascinati da un Abass in grande spolvero (19 punti realizzati, di cui 13 solo nell’ultimo periodo), hanno recuperato lo svantaggio e messo fine alle speranze dei greci.