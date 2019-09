Basket: Brescia-Reggio Emilia, via alla vendita dei biglietti

Basket Brescia Leonessa comunica che sono in vendita i biglietti per la partita tra Germani Basket Brescia e Grissin Bon Reggio Emilia, in programma mercoledì 25 settembre alle ore 20.30.

La gara, valida per la prima giornata del campionato di Serie A, si giocherà al PalaLeonessa A2A di Brescia.



Come acquistare i biglietti

I biglietti potranno essere acquistati on line direttamente sul sito di Basket Brescia Leonessa.

Chi acquista i tagliandi on line dovrà stampare il foglio che verrà rilasciato alla chiusura dell’apposita procedura. Il possesso di questo documento dà diritto all’accesso diretto al palasport.

I tagliandi, inoltre, saranno acquistabili nel giorno della partita direttamente ai botteghini del PalaLeonessa A2A, che saranno aperti alle ore 19.00.



Accredito disabili

Germani Brescia Leonessa garantisce un massimo di 20 ingressi gratuiti alle persone in carrozzina e ai loro accompagnatori, per i quali non è comunque previsto un posto a sedere, e un massimo di 15 ingressi a prezzo ridotti a persone che abbiano altro tipo di disabilità (non in carrozzina), purché muniti di dichiarazione ASL o, in alternativa, del tesserino dei disabili.

Tutte le richieste devono categoricamente essere inoltrate attraverso il modulo presente nella pagina accreditamento disabili presente sul sito ufficiale del Basket Brescia Leonessa e dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 23 settembre 2019.

Tutti i campi dovranno essere debitamente compilati. Le richieste, che dovranno essere nominali e dovranno riguardare la singola partita in questione, saranno prese in considerazione in ordine temporale.

Solo dopo aver raccolto tutte le richieste fino al massimo degli ingressi consentito, Basket Brescia Leonessa provvederà a inviare al recapito e-mail indicato dal richiedente l’esito della richiesta. Il biglietto che sarà emesso a favore di persone con disabilità e dei loro accompagnatori è strettamente personale e non è cedibile a terzi.



Possessori di tessere fip/cia e tessere siae

Germani Brescia Leonessa concede un massimo di 10 accrediti per gli arbitri affiliati alla FIP/CIA in possesso della tessera SIAE, che dovranno necessariamente contattare il Comitato Provinciale di Brescia per avanzare richiesta di partecipazione.

Ai possessori delle altre Tessere SIAE è garantito un massimo di 10 accrediti. Gli interessati dovranno richiedere l’accredito inviando una mail al seguente indirizzo: accrediti@basketbrescialeonessa.it.

La richiesta, che dovrà essere nominale, va inviata entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 23 settembre 2019 e dovrà riguardare la singola partita in questione. Non sarà possibile in nessun caso cedere il titolo d’accesso o delegare altre persone al ritiro.