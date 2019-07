Basket Brescia Leonessa: ufficializzato lo staff organizzativo

Definito il roster della prima squadra per la stagione sportiva 2019-2020, Basket Brescia Leonessa ha provveduto in queste settimane a organizzare i propri uffici con l’obiettivo di affrontare al meglio gli impegni che l’attendono nei prossimi mesi. Saranno queste le persone che si occuperanno dei tanti progetti che sono in cantiere per rendere unica la quarta stagione che il club trascorrerà in Serie A, la seconda in cui prenderà parte a una competizione continentale.

Alberto Mattanza - Bresciano, classe 1971, è una figura storica di Basket Brescia Leonessa, con cui collabora per l’ottava stagione consecutiva. Direttore Commerciale del club, cura i rapporti con le aziende partner della società, rispondendo alle loro esigenze e coordinando le loro attività, dentro e fuori dal palasport, anche attraverso la realizzazione di progetti speciali.

Stefano Ortolani - Gavardese, classe 1988, approdato negli uffici di Basket Brescia Leonessa nel 2017, viene confermato nell’organigramma con la qualifica di Assistant Manager. Di fatto, è il braccio destro del Direttore Generale Sandro Santoro: tra i suoi compiti, la gestione di tutti gli aspetti burocratici e logistici che riguardano il club. È deputato in particolare alla gestione dei rapporti con ECA in merito alla partecipazione della società alla 7DAYS EuroCup.

Emma Cottelli - Bresciana, classe 1989, si appresta a trascorrere la quinta stagione negli uffici di Basket Brescia Leonessa. Il suo ambito di competenza riguarda l’Area Marketing, con particolare riferimento alla gestione amministrativa e burocratica dei rapporti con i partner della Leonessa. Si occupa anche dei progetti speciali che li coinvolgono nel corso della stagione e della loro accoglienza in occasione delle gare casalinghe che si svolgono al PalaLeonessa, curando in particolare la realizzazione degli eventi speciali, con particolare riferimento alle attività dei Match Sponsor.

Barbara Frassine - Bresciana, classe 1974, collabora da quattro stagioni con l’Area Amministrativa di Basket Brescia Leonessa. Le sue competenze linguistiche (si è laureata presso la Scuola per Interpreti e Traduttori dell’Università di Trieste) le permettono di occuparsi della traduzione dei giocatori stranieri presenti nel roster della Leonessa nelle occasioni ufficiali (conferenze stampa, programmi TV) e di curare l’accoglienza delle delegazioni estere presenti a Brescia durante le partite della 7DAYS EuroCup.

Andrea Meszeli - Milanese, classe 1992, è a Basket Brescia Leonessa per la seconda stagione consecutiva, con la qualifica di Responsabile dell’Area Ticketing. Dal 2014 al 2018 si era occupato di Ticketing Operations e Special Projects per l’Olimpia Milano. Coinvolto nell’ideazione e nella realizzazione della campagna abbonamenti, si occupa di tutti gli aspetti legati al ticketing, compresi i rapporti con le società e le tifoserie ospiti. Nella stagione 2018-2019 è stato One Team Manager, coordinando le attività del progetto speciale realizzato dalla Leonessa nell’ambito della partecipazione alla 7DAYS EuroCup.

Alessandro Pediconi - Arrivato a Brescia in concomitanza con la promozione in Serie A, ricoprirà il ruolo di Responsabile dell’Area Comunicazione per la quarta stagione consecutiva. Romano, classe 1974, giornalista, coordinerà la comunicazione del club con particolare attenzione alla prima squadra, occupandosi specialmente della gestione del sito, del canale Leonessa Channel e dei social network del club. Cura i rapporti con la stampa locale e nazionale, occupandosi della realizzazione delle conferenze stampa e della gestione della tribuna stampa del PalaLeonessa. Si occupa, inoltre, delle relazioni con gli uffici stampa degli altri club che partecipano al campionato italiano e alla 7DAYS EuroCup.

Silvia Castrezzati - Nuovo ingresso nello staff comunicazione di Basket Brescia Leonessa: bresciana, classe 1994, giornalista, Silvia Castrezzati si occuperà della comunicazione legata alle esigenze delle aziende partner del club, promuovendone le iniziative ideate e organizzate nel corso della stagione. Tra i suoi compiti rientra anche la promozione dei progetti speciali promossi dalla Leonessa.

Giuditta Valentini - Bresciana, classe 1989, è negli uffici di Basket Brescia Leonessa per la seconda stagione consecutiva, con la qualifica di Responsabile dell’Organizzazione Eventi. Tra i suoi compiti, l’organizzazione e la gestione di tutti gli eventi speciali programmati nel corso della stagione, promossi autonomamente dalla Leonessa o in collaborazione con i propri partner.

Daniele Preti - Bresciano, classe 1997, è entrato a far parte degli uffici di Basket Brescia Leonessa nell’estate del 2018 dopo un periodo trascorso in qualità di stagista. Tra i suoi compiti c’è la gestione della comunicazione di tutto il Settore Giovanile della Leonessa. Rientra sotto la sua supervisione il BBL Youth Generation Program, il progetto che punta a coinvolgere le società sportive del territorio bresciano. Nella stagione 2018-2019 ha ricoperto il ruolo di One Team Coach nell’ambito del progetto speciale realizzato dalla Leonessa in occasione della partecipazione alla 7DAYS EuroCup.

Fonte: Basket Brescia Leonessa