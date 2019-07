Basket Brescia Leonessa e Germani Spa: il sodalizio continua

Per la quarta stagione consecutiva Germani Spa si conferma Title Sponsor di Basket Brescia Leonessa per il campionato di Serie A. Un legame ormai sedimentato, quello con l’azienda dell’Amministratore Delegato Mauro Ferrari, che proseguirà anche per la prossima stagione 2019-2020, secondo i termini del contratto biennale sottoscritto lo scorso anno.

“I tre anni insieme a Basket Brescia Leonessa sono trascorsi molto velocemente – commenta l’AD di Germani, Mauro Ferrari -. Ho vissuto fin qui un’esperienza non di lunga data ma certamente intensa, utile per comprendere meccanismi ed equilibri legati a sport e mondo imprenditoriale. Paradossalmente, credo che lo scorso anno sia stato il più importante, perché sono le sconfitte e gli errori a far crescere realmente una società”.

“Ci apprestiamo ora a vivere insieme alla nostra città, ai tifosi e alle istituzioni una stagione che si prospetta significativa – prosegue Ferrari -, poiché lo scenario della pallacanestro italiana si sta orientando verso un innalzamento dell’asticella in termini tecnici e di budget. Questo ci può fare solo bene, così come l’inserimento in un gruppo di squadre di alto livello nella nostra nuova avventura in EuroCup”.

“Sponsor e tifosi si confermano, infine, le colonne portanti sulle quali si fonda il club, condotto in maniera esemplare dalla dr.ssa Graziella Bragaglio e dal marito Matteo Bonetti – conclude l’AD di Germani Spa -. Mi aspetto un’annata davvero ricca di soddisfazioni”.

Graziella Bragaglio, presidente di Basket Brescia Leonessa, si dichiara altrettanto orgogliosa: “La partnership con Germani Spa, che taglia il traguardo del quarto anno consecutivo, rappresenta per noi un sostegno fondamentale ed è costantemente mossa da una passione sempre più forte: una passione che nasce dal connubio efficace tra il marchio Germani e la realtà sportiva di Basket Brescia Leonessa”.

“Un ringraziamento speciale, dunque, va al vulcanico Amministratore Delegato Mauro Ferrari – conclude il massimo dirigente della Leonessa -, che con la sua capacità imprenditoriale sta coinvolgendo in questo grande movimento un numero sempre maggiore di aziende. Collaborare con Mauro è per noi motivo di grande vanto, poiché la sua sapiente attività restituisce al territorio bresciano la ricchezza, nonché la mobilità sociale, di tale proficuo investimento”.

Fonte: Basket Brescia Leonessa