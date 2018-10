Basket Brescia: 4 sconfitte in 4 gare, la società conferma la fiducia a Diana

BASKET. Quattro sconfitte nelle prime quattro gare ufficiali per la Germani, ma la fiducia della società nei confronti di coach Diana e dello staff tecnico resta invariato: "La vittoria non deve diventare un’ossessione. Come tutti i progetti importanti, quello pensato per Basket Brescia Leonessa si costruisce nel tempo”, dichiara la presidente Graziella Bragaglio.

"Il nostro spirito resta immutato, continuiamo a essere un’eccellenza dello sport non solo bresciano - continua -. Non dobbiamo dimenticare da dove siamo venuti: siamo al terzo anno di Serie A, abbiamo un palazzetto nuovo, abbiamo cambiato il 70% della squadra. Ritengo che ci sia molto da sistemare ma credo che Brescia abbia uno staff tecnico di alto livello con la preparazione adatta a capire quali sono i correttivi da applicare. La fiducia riposta in Andrea Diana è massima".

"La pallacanestro è diversa da tutti gli altri sport, in questa fase della stagione per noi vincere non deve diventare un’ossessione - le fa eco Mauro Ferrari, Amministratore delegato di Germani -. Nessuno ci ha imposto di giocare in EuroCup, avremmo potuto benissimo rinunciarvi. Invece abbiamo deciso di gettarci in questa avventura ben consapevoli verso cosa saremmo andati incontro ma ugualmente entusiasti di accrescere la nostra esperienza sia a livello societario che di squadra".