Il basket scalda i motori per le Final Eight, il sindaco: "La città sogna con voi"

Uno sguardo al passato - alla finale persa con Torino nel 2018 e alla sconfitta in semifinale con Sassari l’anno precedente - prima di presentare l’hashtag che accompagnerà la nuova avventura del Basket Brescia alle Final Eight di Coppa Italia.

Do better (fare meglio) è lo slogan dei ragazzi di coach Vincenzo Esposito che alle 20.45 di venerdì sera scenderanno sul parquet della Vitrifrigo Arena di Pesaro per affrontare la Fortitudo Pompea Bologna nella gara dei quarti di finale e provare a conquistare la Coppa Itala. E per la competizione, che vedrà sfidarsi le migliori squadre italiane, David Moss e compagni indosseranno una maglia nuova fiammante, realizzata in occasione dell’evento. Bianco e blu i colori della divisa, con una trama leggermente maculata.

Prima di partire staff tecnico, dirigenza, e squadra al completo hanno fatto visita al sindaco Emilio Del Bono che ha voluto ringraziare il team per l’infinità di emozioni regalate in questi anni.

"Siete la punta di diamante dello sport bresciano", ha esordito entusiasta il primo cittadino, che ha poi proseguito a tessere le lodi del team guidato da coach Vincenzo Esposito: "Non solo avete fatto un campionato straordinario, che misura le coronarie dei tifosi, me compreso, ma avete fatto pure un’ottima Eurocup, proiettando la nostra città in una dimensione internazionale. Riponiamo moltissimi sogni e ambizioni in questa società."