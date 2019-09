Basket Brescia Leonessa e Bal Srl: la collaborazione continua

Prosegue la consolidata collaborazione tra Basket Brescia Leonessa e BAL Srl. L’azienda di Lumezzane rinforza l’unione con la società bresciana rinnovando la sponsorship per il quarto anno consecutivo, qualificandosi come Main Sponsor anche per il prossimo campionato 2019-2020. Il logo dell’azienda sarà posizionato sul coprimaglia utilizzato dalla prima squadra.

“Anche per il campionato 2019-2020, così come molti altri sponsor, desideriamo sostenere il Basket Brescia Leonessa, non solo come tifosi – il pensiero di Marco Becchetti, Amministratore Delegato di BAL Srl -. Il basket è da sempre uno sport che appassiona la nostra famiglia e negli ultimi quattro anni ci ha portato ad essere sempre presenti alle partite, in maniera via via più appassionata. Il fatto che la squadra della nostra città continui a rimanere nella massima categoria del campionato italiano non può che renderci orgogliosi e desiderosi di fare parte di questa grande famiglia”.

“BAL Srl ci sostiene da ormai molto tempo, in diverse forme e in più occasioni, tra cui anche la positiva precedente esperienza in EuroCup della scorsa stagione – dichiara il general manager di Basket Brescia Leonessa, Sandro Santoro -. BAL manifesta affetto e apprezzamento per ciò che facciamo, anno dopo anno: sapere che anche per questa stagione l’azienda conferma il proprio impegno e supporto nei confronti del nostro progetto ci rende davvero felici, anche per il rapporto umano creato con il titolare Marco Becchetti, che ci ha sempre dimostrato passione ed emozione nel seguirci e nel partecipare alla nostra vita sportiva”.

Fonte: Basket Brescia Leonessa