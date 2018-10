Eurocup Basket: brutta sconfitta per la Germani al Poliesportiu di Andorra

BASKET. Brutta sconfitta per la Germani al Poliesportiu di Andorra. La Leonessa esce dal parquet pirenaico sconfitta dal Morabanc per 110-91, un parziale pesante frutto del crollo avvenuto a partire dalla metà del terzo quarto: "Nella seconda parte di gara abbiamo smesso di giocare insieme, soprattutto in difesa - commenta coach Diana -. Se il nostro gameplay prevede di difendere a zona per proteggere l’area, non possiamo permetterci di chiudere la partita concedendo agli avversari 17 canestri nel pitturato su 17 tentativi. Questo è, secondo me, il motivo principale della sconfitta"

Morabanc Andorra: Luz 3 (1/2, 0/1), Stevic 12 (3/3, 0/0), Albicy 8 (2/4, 1/3), Campara ne, Bartolomé ne, Diagne 3 (3/4 ai liberi), Shurna 17 (5/5, 2/4), Jelinek 20 (4/4, 3/4), Upshaw 29 (6/7, 4/11), Ennis 2 (0/1, 0/4), Whittington 8 (3/4, 0/0), Vitali 8 (3/4, 0/7). All: Navarro

Germani Basket Brescia: Allen 20 (3/5, 2/5), Hamilton 15 (1/4, 1/3, 10/12 ai liberi), Ceron 17 (4/5, 2/4), Abass 11 (4/6, 1/4), Vitali 0 (0/1), Laquintana 4 (2/2, 0/1), Caroli ne, Mika 7 (1/3), Beverly 1 (1/2 ai liberi), Zerini (0/1 da tre), Moss 4 (1/2), Sacchetti 12 (0/1, 2/3, 6/6 ai liberi). All: Diana

Arbitri: Shemmesh (ISR), Dragojevic (MON) e Juras (SRB)

Note: Tiri da 2: Andorra 27/34 (79%), Brescia 16/29 (65%) – Tiri da 3: Andorra 10/34 (29%), Brescia 35/40 (88%) – Tiri liberi: Andorra 26/31 (84%), Brescia 12/18 (67%) – Rimbalzi: Andorra 28 (18 RD, 10 RO), Brescia 21 (13 RD, 8 RO)