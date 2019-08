"Se saltelli segna Balotelli", tifosi già pazzi per l'arrivo di SuperMario

Ben tornato a casa SuperMario. Oggi pomeriggio è stato presentato ufficialmente l'arrivo di Mario Balotelli al Brescia Calcio. L'attaccante ha incontrato i giornalisti (e i numerosi tifosi in strada) al Novotel di Brescia, con tanto di lancio della maglietta dalla finestra e cori "Se saltelli segna Balotelli!".

In conferenza il calciatore ha detto di voler far crescere il più possibile la squadra, dicendosi pronto a sacrificarsi per i suoi compagni. Ha poi rivolto un pensiero alla madre: "Quando le ho detto che tornavo si è messa a piangere" e al padre scomparso nel 2015: "Per lui sarebbe stato un sogno vedermi giocare qui".