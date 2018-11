Mateju ubriaco alla guida: alcol nel sangue tre volte oltre il limite

Davvero una serata da dimenticare per i due giovani giocatori del Brescia Calcio Ales Mateju e Nikolas Spalek, di 22 e 21 anni: al primo è già stata ritirata la patente, indagato per guida in stato di ebbrezza, il secondo rischia una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale. E alle indagini della Polizia Locale si aggiungono un'automobile distrutta e i danni (da ripagare) al distributore di benzina di Via Orzinuovi, dove si sono schiantati.

E' questo il “tabellino” della notte brava di Mateju, Spalek e un amico che era con loro, il 18 novembre scorso: pare che i tre si siano dati alla festa (alcolica), esagerando con qualche bicchiere di troppo. Nonostante questo, Mateju si è messo comunque alla guida di un'Audi, finendo per schiantarsi contro le colonnine di un distributore di benzina.

Poteva andare peggio: Mateju è stato trasferito in ospedale per essere medicato, e poi sottoposto alle analisi di rito, alcol-test e droga-test. E se nel secondo caso è risultato negativo, è più che positivo l'esito dell'esame alcolemico: era alla guida dell'auto con un tasso alcolico tre volte superiore al consentito.

Cronaca di una notte brava

Inevitabile il ritiro della patente, e l'avvio di un procedimento penale: rischia la sospensione del documento di guida fino a 2 anni, oltre a una multa salatissima. E non è finita: mentre Mateju era in ospedale, Spalek sarebbe rimasto sul luogo dell'incidente.

Non da solo: sarebbe stato beccato a orinare sui distributori di benzina dal titolare della stazione di servizio. Da qui sarebbe poi nata un'accesa discussione: gli animi si sono placati solo a seguito dell'intervento degli agenti della Locale. Ma non è bastato: Spalek, probabilmente in preda a un incontrollabile stato d'ebbrezza, ha pure insultato i poliziotti. E adesso rischia una denuncia. Si attendono provvedimenti disciplinari anche da parte della società Brescia Calcio.