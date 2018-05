StraBrescia ancora da record: 2500 al via, tra loro un anziano di 94 anni

Come da copione: tanta, tantissima gente alla StraBrescia, la corsa che appassiona la provincia ormai da 31 anni, dal lontano 1987. I partecipanti domenica mattina erano 2500: partenza dall'oratorio di Urago Mella e pasaggio memorabile al castello cittadino. Con una nota più che curiosa: il podista più longevo, insomma il più anziano, arriva dal Veneto e ha 94 anni.

Si chiama Valter Fagnani: definirlo un runner di esperienza è davvero un eufemismo, lui che ha solcato i “palchi” stradali di tantissime città, e che rimarrà negli annali per aver corso addirittura 45 volte la storica “Passatore”, la gara tra le più lunghe d'Italia (circa 100 chilometri) che da Firenze arriva fino a Faenza. Non solo: è pure campione mondiale di maratona over 90.

Domenica l'ha fatta per intero, la StraBrescia, non si è accontentato dei percorsi brevi (si fa per dire) da 6, 14 o 21 chilometri, ma gambe in spalla ha corso per tutti e 28 i chilometri della gara lunga. La manifestazione ha celebrato domenica la sua 32ma edizione, come sempre organizzata dal Gruppo podisti di Urago Mella.

Anche il percorso è ormai storico: ci sono i 14 chilometri della “stracittadina”, che attraversa luoghi e monumenti come Piazza Loggia, il Duomo vecchio, il Broletto, il Foro e Santa Giulia, poi i percorsi lunghi che salgono in collina, appunto il castello, la Maddalena, la valle di Mompiano, il passo di San Giuseppe, la ciclopedonale del parco del Mella. Ancora una volta, tutti bravissimi.