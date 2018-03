"Race for Africa": sport e solidarietà a Madonna di Campiglio

Race for Africa. Per la prima volta nella storia la Federazione Sci Senegal organizza due gare internazionali FIS di sci alpino abbinandole a una serie di eventi benefici: l'appuntamento è in programma sulle piste di Madonna di Campiglio da sabato 7 aprile, con una gustosa anteprima, e poi lunedì 9 e martedì 10 con le competizioni vere e proprie.

“Come atleti di sci africani che hanno lottato fino all'ultimo per la qualificazione alle Olimpiadi 2018 – spiegano gli organizzatori, tra di loro anche la bresciana Aminata Gabriella Fall – abbiamo deciso di organizzare delle gare di sci, finalmente sotto la bandiera di un Paese africano, abbinate a eventi benefici che andranno a favore del Cesvi”.

Il Cesvi è un'organizzazione umanitaria laica fondata a Bergamo nel 1985: tra i suoi progetti più noti sicuramente le Case del Sorriso, il microcredito e l'imprenditoria sociale, le iniziative nei Balcani durante la guerra. Ad oggi Cesvi ha realizzato progetti in 33 Paesi del mondo, in Asia e Africa, Europa e Sudamerica.

La Federazione Sci Senegal è la più antica dell'Africa: nella sua storia ha potuto schierare atleti di livello come il suo attuale presidente Lamine Gueye, sciatore professionista che ha partecipato a numerose edizioni di Olimpiadi (da Sarajevo 1994), ai Mondiali e in Coppa del Mondo.