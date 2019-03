La grande festa della Mille Miglia: da Cracco a Fisichella, i primi Vip in gara

Come sempre sarà una festa. E come sempre una sfilata: non solo le storiche automobili, ma anche i tanti Vip che hanno già dato conferma della loro partecipazione. Negli anni le soddisfazioni non sono mancate, tra piloti, attori e volti noti del jet-set televisivo. E inevitabile è già scattato il conto alla rovescia per la Mille Miglia 2019, la 37ma edizione della rievocazione che partirà da Brescia il prossimo 15 maggio.

Grandi nomi, dicevamo: qualcuno già ufficiale, altri in arrivo nelle prossime settimane. Certo fa sorridere la sfida tra cuochi che quest’anno coinvolgerà Joe Bastianich, già in gara nel 2015, e Carlo Cracco che invece è al suo debutto assoluto: insieme hanno collaborato al noto talent show Masterchef. Bastianich salirà a bordo di una Healey Silverstone, Cracco guiderà una Lancia Aurelia B20.

Piloti e non solo

Nel lungo elenco dei corridori tanti piloti di ieri e di oggi. Tutti si ricordano di Giancarlo Fisichella e del suo passato in Formula 1: ma in griglia di partenza ci sarà anche Miki Biasion, già campione italiano e campione del mondo di rally nel 1988 e nel 1989.