1000 Miglia: novità assoluta per l’ultima tappa, i primi vip in gara

La Mille Miglia torna a Milano, esattamente 70 anni dopo: forse una delle novità più attese della “corsa più bella del mondo” 2018, presentata a Ginevra e pronta a far rombare i motori quest'anno con un giorno d'anticipo, con il via fissato per mercoledì 16 maggio. Presentato anche il percorso, appunto con la novità di Milano, per l'ultima tappa: la Freccia Rossa attraverserà il centro storico, Piazza Duomo e San Babila. L'ultimo passaggio meneghino risale addirittura al 1948, ma mai è avvenuto sotto le guglie del Duomo, dov’è quest'anno è previsto anche il controllo del timbro, che permetterà di ammirare meglio i tanti ‘bolidi’ in gara.

Si parte e si arriva da Brescia, come sempre: la prima tappa (mercoledì 16) raggiungerà Cervia e Milano Marittima, la seconda (il 17) fino a Roma, la terza da Roma a Parma (il 18) e l'ultima da Parma a Brescia (sabato 19). Sarà un sabato speciale: in città, come ormai da tradizione, sarà la volta della Notte Bianca della Mille Miglia.

I numeri della competizione. Sono 725 gli iscritti, e anche questo è un nuovo record. Ma alla fine, alla partenza ci saranno “solo” 450 automobili, di oltre 70 case produttrici diverse: circa un centinaio di vetture tra quelle in gara avranno inoltre già partecipato alla Mille Miglia “classica”, in scena per 24 edizioni fino al 1957.

Come ogni anno, sarà una parata di vip. Qualche nome soltanto, qualche anticipazione in attesa dell'elenco ufficiale: tra i volti noti del mondo dei motori si segnala Jochen Mass, pilota tedesco in Formula 1 negli anni '70 e '80, l'italiano Nicola Larini (che correva in Ferrari), il campione del mondo di rally Walter Rohrl. Il primo personaggio dello spettacolo che ha confermato la sua partecipazione è il cantante Piero Pelù: correrà a bordo di un'Alfa Romeo Giulietta Sprint Bertone del 1955, insieme alla compagna Gianna Fratta.