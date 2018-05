1000 Miglia, al via la corsa più bella del mondo: tutti i vip in gara

Tutto come da programma: le (belle) auto sono già arrivate in città, un po' alla volta in direzione di Piazza Vittoria per l'attesa punzonatura, al via ormai tra poche, pochissime ore (dalle 15 alle 20 di mercoledì pomeriggio). Pronti per la partenza, o quasi: bandiera a scacchi mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 per il via della prima tappa, da Brescia a Cervia e Milano Marittima.

Bentornata Mille Miglia, la corsa più bella del mondo, la Freccia Rossa che parte da Brescia e a Brescia come sempre ci torna: lo farà con un giorno di ritardo rispetto allo “storico”, ma è già stata perdonata. Giusto in tempo insomma, per l'imperdibile notte bianca, la 1000 Miglia The Night (al via dalle 22 di sabato sera, e a cui potrebbe partecipare una ex Miss Italia).

Auto di lusso e auto d'epoca, a centinaia: tutti aspettano la “carovana”, la grande sfilata. Ma certo non mancheranno i vip, altrettanto significativi nell'economia mediatica della manifestazione: un lungo elenco, e per tutti i gusti: dal cantante spagnolo Alvaro Soler (quello di “Sofia”, per intenderci, ma farà solo il testimonial) all'ex pilota di Formula Uno Giancarlo Fisichella.